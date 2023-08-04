Подмосковные волонтеры доставили гуманитарный груз в Луганский детский дом

Во время прошлых визитов были доставлены телевизоры, холодильники, компьютеры и другая бытовая техника. На этот раз детям Донбасса собрали продукты и канцтовары. По просьбе губернатора Андрея Воробьева отвезли также плюшевых мишек для самых маленьких воспитанников детского дома.

Впереди у подмосковных волонтеров новые акции добра.

Известный подмосковный тренер устроил открытую тренировку по баскетболу 3х3.