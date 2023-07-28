Подмосковные волонтеры передали помощь участникам СВО в рамках «Доброго Дела»

Активисты из ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Орехово-Зуевского округа передали маскировочные сети, камуфляжный костюм и медикаменты участникам спецоперации, которые дислоцируются на луганском направлении. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. Помощь передали в рамках акции «Доброе Дело».

«В Московской области волонтерское движение растет и развивается — активистов в регионе уже более 37 тысяч, и все по максимуму стараются быть включены в работу по поддержке бойцов СВО и их семей: кто-то собирает и отвозит помощь в зону СВО, кто-то плетет маскировочные сети и делает нашлемники, изготавливает окопные свечи, шьет носилки», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Координатор регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Орехово-Зуевского городского округа Екатерина Галушкина уточнила, что с марта этого года на базе центра открылся пункт плетения маскировочных сетей, участники также научились делать маскировочные костюмы, шить дождевики, балаклавы и нательное белье. Военные поблагодарили волонтеров за оказанную помощь.

«Сети, которые делают волонтеры, более крепкие и намного лучше маскируют», — сказал командир батальона.

Напомним, что акцию «Доброе Дело» запустили по инициативе школьников из Подмосковья при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Узнать подробности акции можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.