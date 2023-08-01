Подмосковные волонтеры провели акцию в поддержку участников СВО

Подмосковные волонтеры провели в Калининце акцию в поддержку участников СВО, сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Мероприятие прошло на площади Дворца культуры и спорта «Тамань». В его рамках активисты раздали жителям три сотни лент и флажков в цветах флага России.

«Таким образом активисты показали, что и такими поступками мы можем проявить свою любовь к Родине, выразить благодарность военным за их службу, а их семьям – поддержку», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» было запущено в 2020 году. На платформе движения зарегистрированы уже свыше 37 тысяч участников.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев похвалил работу молодежных и волонтерских организаций Подмосковья.