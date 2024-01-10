Подмосковные волонтеры раздали жителям Климовска более трех тысяч обогревателей

Волонтеры в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска за четыре дня раздали 3290 обогревателей, 1125 пледов, 4000 одеял и 85 продуктовых наборов людям, оставшимся без тепла в результате аварии на котельной. Об этом рассказала председатель Комитета по делам молодежи администрации округа Ольга Соколова.

Отмечается, что в работе задействовано около двухсот пятидесяти волонтеров из разных городов Подмосковья — Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова и Подольска. Они развозят необходимые вещи всем нуждающимся, а также опрашивают, кому нужна помощь и помогают решить бытовые вопросы.

Недавно волонтеры по заявке приехали на улицу Дмитрия Холодова к Светлане Красавиной. Ее многие знают в Климовске — учитель начальных классов отработала более 50 лет в школе № 5. Оказалось, что о женщине уже позаботились бывшие ученики и привезли ей обогреватель. Поэтому от второго она отказалась.

«Обогреватель мне не нужен, у меня уже есть один, стоит на кухне. Хотя по дому хожу еще в шубе — в комнатах всего шесть градусов тепла», — рассказала Светлана Красавина.

Волонтеры сообщили, что на трехкомнатную квартиру положено два обогревателя. Но она честно ответила, что комнат всего две. В итоге попросила передать обогреватель тем, кому нужнее.

Валентина Самойлова тоже живет в доме на улице Дмитрия Холодова. Волонтеры привезли ей одеяло и продуктовый набор с чаем, кофе, консервами и крупами. Женщине — 75 лет, недавно оставила заявку на помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все социальные объекты в Климовске подключат к отоплению в течение пяти дней.