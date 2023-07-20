Подмосковные волонтеры совершили уже 127 рейсов в Донбасс в рамках акции «Доброе дело»

Волонтеры Подмосковья совершили 127 рейсов в Донбасс в рамках акции «Доброе дело». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

Как уточнила глава ведомства Екатерина Швелидзе, не так давно было направлено две фуры по двадцать тонн. Это коптеры, продукты питания, средства личной гигиены и пятьдесят килограммов корма для донецкого зоопарка. Во время 127-го рейса волонтеры и представители областного МИСК в течение двух недель адресно доставляли гуманитарный груз мирным жителям и военным.

«С марта 2022 года и по сегодняшний день в рамках региональной акции на территории всего Подмосковья собрано более 3,7 тысячи тонн помощи для бойцов СВО и жителей новых территорий, на этом не останавливаемся», — подчеркнула министр.

Также подмосковные волонтеры доставили гуманитарный груз в один из поселков Запорожья, где отсутствуют продовольственные магазины. Кроме того, пятьдесят продуктовых наборов передали для прихожан Храма Святителя Иоанна Златоуста в Донецке.

Солдатам из подразделения «Редут», где служат бойцы из Подмосковья, в рамках «Доброго дела» передали FPV-дроны, закупленные на средства сотрудников Управления делами губернатора и правительства Московской области, а дислоцирующимся на донецком и луганском направлениях боевым подразделениям доставили хозтовары, электроприборы, медикаменты и маскировочные сети.

Помимо этого, подмосковные волонтеры отвезли в Донбасс сто двадцать тактических носилок, которые изготовили добровольцы из Серебряных Прудов. Носилки доставлены в разные боевые подразделения.

Делегация «Доброго дела» регулярно приезжает на новые территории страны уже больше года. Волонтеры привозят местным жителям помощь, которую собирали всем Подмосковьем. Гуманитарная акция стартовала в прошлом году по инициативе школьников региона и поддержке губернатора Андрея Воробьева. Адреса и список того, что сейчас необходимо жителям Донбасса и бойцам, публикуется по ссылке.

Ранее сообщалось, что участвующий в спецоперации с 24 февраля 2022 года доброволец из Московской области поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за работу по помощи семьям военнослужащих.