Подмосковные врачи приняли участие в программе для управленцев в сфере медицины

Восемь врачей из Московской области стали участниками первого модуля программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», который прошел в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложностями участниками программы стали 90 руководителей сферы медицины из более чем 20 регионов России, которые прошли отбор. Ее разработали в «Сенеже» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России при поддержке Минздрава. Она позволяет провести подготовку управленцев нового типа, способных работать системно.

«Первый модуль прошел в Красноярске, где у коллег была возможность изучить региональный портфель решений в отрасли и перенять лучшие практики. Впереди — интенсивная работа, в том числе с выездными модулями», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Подмосковье представили главврач областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ)им. М. Ф. Владимирского Евгений Тюхменев, главврач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко, главврач Каширской больницы Юрий Якушев, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов. Кроме того, среди участников — заместитель главврача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Психиатрической больницы № 4 Александр Токарев, заместитель главврача Малаховского детского туберкулезного санатория Елена Ляккер и заместитель главврача областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев.

Тюхменев подчеркнул, что программа позволяет синхронизировать управленческие решения с приоритетами отрасли, в том числе в части повышения доступности высокотехнологичной помощи. После обучения участники представят собственные проекты и управленческие решения, направленные на развитие региональных систем здравоохранения. Сильнейших включат в кадровый резерв для последующего назначения на руководящие должности в региональных системах здравоохранения.

