Подмосковные врачи заявили, что не успевают спасать людей из-за комариных укусов

Люди обращаются к медицинским специалистам по самым разным причинам. Некоторые из них иногда поражают своей нецелесообразностью.

Педиатр Видновской РКБ Наталья Шевчук рассказала, что врачи медучреждения стали чаще сталкиваться с ситуациями, когда родители вызывают бригаду медиков на дом по необоснованным причинам. Недавно в стационар ВРКБ поступил мальчик в возрасте 10 лет из-за укуса известного насекомого.

«Вызвали бригаду с жалобами на укус комара и покраснения в этой области. Ребенка действительно погрузили в машину скорой, привезли на экстренную консультацию к педиатрам в стационар. Его осмотрел врач, потому что мать настаивала на госпитализации», – рассказала педиатр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Среди нелепых случаев вызова бригады скорой помощи заведующая педиатрическим отделением ВРКБ Марина Царева также отметила еще один. В ухо ребенку затекла слеза. На самом деле, это не представляет опасности для здоровья.

Был еще случай, когда родители отправили ребенка пяти лет в стационар, потому что решили, что щи, которые он ел, попали ему в лимфоузел.

«У одного мальчика была врожденная аномалия грудной клетки с рождения, а родители заметили ее только в 15 лет и вызвали скорую. Часто привозят детей с отсутствием стула более пяти дней. Мы не говорим, что не нужно обращаться с этим, но за такой срок следует посетить врача в плановом порядке, а не вызывать скорую помощь», – добавила Царева.

Подобные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, по словам врачей, должны решаться амбулаторно или в плановом порядке по направлению и путем обследований.

«Экстренная служба, во-первых, некомпетентна в ряде вопросов по диагностике различных заболеваний, а во-вторых, эта служба создана не для того, чтобы выполнять службу социального такси. Поэтому, конечно, безумно обидно, что многие люди, которые действительно нуждаются в экстренной помощи, остаются без нее», – подытожила Наталья Шевчук.

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