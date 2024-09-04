Подмосковные железнодорожники проведут акцию «Уступи дорогу поездам»

Железнодорожники Московского региона в сентябре будут проводить акцию «Уступи дорогу поездам», чтобы сформировать у граждан культуру безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В ведомстве уточнили, что несчастные случаи на железной дороге чаще всего происходят из-за того, что жители переходят пути в неустановленных местах вблизи движущихся поездов. В связи с этим железнодорожники будут проводить усиленную информационно-разъяснительную работу во всех регионах дороги, в том числе, в учреждениях школьного и дошкольного образования.

«Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.