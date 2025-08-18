Подмосковные жители заметили странный самолет, кружащий в небе более двух часов
Фото: [unsplash.com]
В небе над Московской областью был замечен самолет Airbus A320, совершавший круговые движения на протяжении более двух часов. Информацию об этом распространил телеграм-канал Mash.
Как сообщается, встревоженные жители Чеховского муниципального округа сообщили о необычно низком полете авиалайнера над их населенными пунктами. Согласно информации источника, речь идет о самолете, принадлежащем киргизской авиакомпании Aero Nomad Airlines.
