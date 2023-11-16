Подмосковных автомобилистов предупредили о тумане на дорогах региона этим утром

Этим утром на дорогах Московской области зафиксировано свыше 920 тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в четыре балла.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Щелковском, Можайском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Крым», «Дон», «Балтия», «Волга», «Урал», «Беларусь», «Холмогоры» и А-105, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на данные областного Центра безопасности дорожного движения.

В ведомстве добавили, что сегодня на дорогах в некоторых округах региона наблюдается туман. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в Московской области в рамках нацпроекта отремонтировали свыше 1,5 тысячи километров дорог.