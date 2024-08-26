Подмосковных автомобилистов призвали не садиться за руль при недомогании в жару
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье до конца недели ожидается жаркая погода, воздух прогреется до плюс тридцати градусов и выше.
В связи с этим автомобилистам следует быть более внимательными за рулем, напомнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В активные солнечные часы нужно минимизировать поездки на личном транспорте, а при недомогании лучше не садиться за руль. Влияние жары на организм подобно опьянению, отметили в ведомстве.
Также водителей призвали не оставлять детей и питомцев одних в машине. Это очень опасно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдут сорок новых автобусов.