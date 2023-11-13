Подмосковных бизнесменов научат работать с маркетплейсами

Подмосковных предпринимателей научат работать с маркетплейсами в рамках образовательного модуля. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Модуль разделен на два этапа — вебинар и очный тренинг с элементами деловой игры, уточнили в министерстве. В рамках первого модуля участникам расскажут об основных торговых онлайн-площадках, их особенностях и инструментах управления продажами.

Во время тренинга бизнесмены научатся проверять, подходит ли товар для реализации на маркетплейсах, проведут анализ выбранной ниши и конкурентов с помощью сервисов аналитики.

Обучение бесплатное. Оно организовано подмосковным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что компании из Московской области оказались в числе лучших экспортеров страны.