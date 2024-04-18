Подмосковных бизнесменов научат справляться со стрессом на бесплатном вебинаре

На следующей неделе для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный вебинар, на котором бизнесмены узнают, как принимать сложные решения и справляться со стрессом, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вебинар организован подмосковным центром «Мой бизнес». Спикером станет коуч-трекер Светлана Пузан. В рамках мероприятия бизнесмены узнают, как управлять страхом и рассмотрят на практике различные стратегии принятия сложных решений.

Узнать более подробную информацию о вебинаре и зарегистрироваться на него можно по ссылке.

В областном Мининвесте также напомнили, что поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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