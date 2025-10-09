Подмосковных блогеров пригласили на финал проекта «ТопБЛОГ»

В финал проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 150 авторов лучших медиапроектов, в том числе шесть подмосковных блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе проект.

Финал одного из направлений сезона – трека «Медиакампус» пройдет в Калининградской области в рамках Медиафорума. Участники уже прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а также сделали выпускные работы о сохранении культурного кода, экологии, здоровье, развитии регионов и не только.

«Мы не просто раскрываем таланты, мы создаем систему, где энергия и идеи каждого преобразуются в конкретный вклад в развитие страны. Именно на таких площадках, как Медиафорум в Калининграде, и формируется актуальная повестка для всей медиаиндустрии», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Медиафорум будет проходить с 22 по 24 октября в образовательном центре «ШУМ» Калининградской области под девизом «ШУМный контент». Для блогеров проведут встречи с лидерами индустрии, дискуссии о будущем медиасферы, практикумы и менторские консультации. Одной из представительниц Подмосковья стала Кристина Богданова, которая ведет «Культурный блог».

«Участие в программе «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» дало мне ощущение, будто я снова студент. Это настоящий ВУЗ, который обучает креативно и современно», – поделилась она.

Отметим, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.