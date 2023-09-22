Подмосковных предпринимателей научат работать с конфликтными ситуациями на бесплатном тренинге

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в очном тренинге «Эмоциональный интеллект», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Спикером выступит бизнес-тренер Егор Гожулян. Участники тренинга научатся понимать эмоциональное состояние своих сотрудников, выстраивать внутренние связи, работать со стрессом и конфликтными ситуациями, а также контролировать микроклимат в компании.

Обучение пройдет в начале октября. Тренинг бесплатный. Он организован подмосковным центром «Мой бизнес». Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в Московской области.

*Возрастное ограничение 18+