Подмосковных школьников приглашают принять участие в олимпиаде Физтех-лицея имени Капицы

Физтех-лицей имени П. Л. Капицы проведет олимпиаду, участниками которой станут поступающие в 8-11 классы школьники. Об этом сообщили в областном Министерстве образования.

Для того чтобы принять участие в состязаниях, нужно пройти электронную регистрацию до конца августа. Сделать это можно здесь.

«Олимпиада состоится в стенах Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Регламент проведения, профили поступления и расписание можно посмотреть на сайте лицея», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.