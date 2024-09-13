Подмосковных специалистов лесного хозяйства наградили в преддверии Дня работников леса

«Мы многого достигли и движемся вперед: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и продолжаем слаженную и плодотворную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника — Дня работников леса, мы чествуем лучших из лучших», — рассказал руководитель ведомства Евгений Агулов.