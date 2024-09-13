Подмосковных специалистов лесного хозяйства наградили в преддверии Дня работников леса
Фото: [Пресс-служба Комитета лесного хозяйства хозяйства Московской области]
Торжественное мероприятие с церемонией награждения более сотрудников Комитета лесного хозяйства Московской области и подведомственных организаций состоялось в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Мы многого достигли и движемся вперед: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и продолжаем слаженную и плодотворную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника — Дня работников леса, мы чествуем лучших из лучших», — рассказал руководитель ведомства Евгений Агулов.
Напоминаем, что День работников леса традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. Так, девяносто шесть сотрудников Комитета, ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» получили награды Московской области, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, Московской областной организации Профсоюза работников лесных отраслей, а также ряд ведомственных наград.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.