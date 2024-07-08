Подмосковный бизнес подал более ста заявок на субсидирование стоимости оборудования за неделю

За неделю представители бизнеса Подмосковья подали более 100 заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, общая сумма по ним составила 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. <…> Прием заявок продлится до 31 июля», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, из числа подавших заявку 18 предпринимателей ранее уже получали такую поддержку. В ведомстве уточнили, что представители бизнеса могут компенсировать до пяти миллионов рублей и до 50% затрат, связанных с приобретением оборудования, необходимого для создания, развития и модернизации производства. Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале региона. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.