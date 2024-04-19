Подмосковный бизнес сможет присоединиться к бизнес-миссии в Узбекистан

Подмосковные компании смогут присоединиться к бизнес-миссии в Ташкент в Узбекистане в сентябре, содействие в участии им окажет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К участию приглашаются компании, развивающие экспортное направление и те, кто только планирует начать экспортировать. Они смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям и найти бизнес-партнеров. Фонд окажет финансирование аренды площадей для обеспечения делового мероприятия, поможет в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей и техническом сопровождении переговоров. Подать заявку для участия можно на сайте. Отметим, что поддержку экспортерам в регионе оказывают в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.