Подмосковный детский лагерь «Литвиново» вошел в десятку лучших в стране

Оздоровительный комплекс «Литвиново», расположенный на территории Подмосковья, вошел в топ-10 лучших детских лагерей России, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что победителей первого всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России — 2023» назвали на форуме детских лагерей «Большие смыслы» в Анапе. Участие в состязании приняли 119 организаций отдыха и оздоровления детей. Комиссия оценивала в том числе инфраструктуру, уровень подготовки педагогических кадров и образовательных программ, условия проживания, питание, а также положительные отзывы от детей и их родителей.

«В нашем центре («Литвиново». — прим. ред.) создана отличная инфраструктура, есть боулинг, бассейны», — отметила Людмила Болатаева.

Министр также напомнила, что этим летом в детском лагере «Литвиново» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по бесплатным путевкам отдыхали дети участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Волоколамске.