Подмосковный доброволец награжден медалью «За отвагу»

Общество

Фото: [Пресс-служба городского округа Дзержинский]

Глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин в торжественной обстановке вручил медаль «За отвагу» земляку, участнику СВО Константину Безроднову.

Подмосковный доброволец в командировки в Донбасс ездит уже восемь лет. Имеет боевой опыт службы в мотострелковых войсках, разведке.

Глава городского округа, депутаты, представители общественных организаций тепло поздравили Константина, поблагодарили его родных за понимание ситуации и веру в победу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел фестиваль колокольных звонов.

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