Подмосковный доброволец награжден медалью «За отвагу»
Фото: [Пресс-служба городского округа Дзержинский]
Глава городского округа Дзержинский Владимир Шелухин в торжественной обстановке вручил медаль «За отвагу» земляку, участнику СВО Константину Безроднову.
Подмосковный доброволец в командировки в Донбасс ездит уже восемь лет. Имеет боевой опыт службы в мотострелковых войсках, разведке.
Глава городского округа, депутаты, представители общественных организаций тепло поздравили Константина, поблагодарили его родных за понимание ситуации и веру в победу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел фестиваль колокольных звонов.