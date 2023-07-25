Подмосковный доброволец награжден медалью «За отвагу»

Подмосковный доброволец в командировки в Донбасс ездит уже восемь лет. Имеет боевой опыт службы в мотострелковых войсках, разведке.

Глава городского округа, депутаты, представители общественных организаций тепло поздравили Константина, поблагодарили его родных за понимание ситуации и веру в победу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел фестиваль колокольных звонов.