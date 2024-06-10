Подмосковный Мининвест подписал одиннадцать соглашений на ПМЭФ
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало 11 соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объем инвестиций по ним составляет более 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Реализация проектов позволит создать в регионе порядка двух тысяч рабочих мест. Так, например, состоялось подписание соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас свое предприятие. Компания в перспективе рассчитывает достигнуть максимальной локализации этой высокотехнологичной продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что соглашения также подписали с производителем косметики из Дубны, производителем хаусботов, рыбоперерабатывающим предприятим из Дмитровского округа и другими.
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