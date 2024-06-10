Подмосковный Мининвест подписал одиннадцать соглашений на ПМЭФ

«Реализация проектов позволит создать в регионе порядка двух тысяч рабочих мест. Так, например, состоялось подписание соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас свое предприятие. Компания в перспективе рассчитывает достигнуть максимальной локализации этой высокотехнологичной продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.