Подмосковный Минтранс опроверг высадку 13-летней девочки водителем автобуса посреди дороги в Люберцах

В Министерстве транспорта Московской области прокомментировали информацию о том, что водитель автобуса якобы высадил 13-летнюю девочку посреди дороги в Люберцах. В ведомстве заявили, что школьница и её друзья самостоятельно покинули транспортное средство на автобусной остановке.

В средствах массовой информации сообщалось, что на остановке «Егорово» в автобус № 29 зашли четверо подростков. Один из них оплатил проезд, а остальные трое — нет.

Когда водитель увидел это, он высадил несовершеннолетнюю девочку из автобуса прямо посреди дороги. Также стало известно, что водителя отстранили от работы.

«Водитель открыл дверь кабины и корректно спросил, по какой причине не оплатили проезд. После вопроса подростки вышли из автобуса по собственному желанию. Автобус все это время находился на остановочном пункте с открытыми дверьми», — сообщили в министерстве.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали о самом популярном маршруте Мострансавто.