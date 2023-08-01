Подмосковный омбудсмен: дистанционные консультации по правам человека будут проводить для граждан в МФЦ

«Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области. Алгоритм очень простой. Необходимо выбрать ведомство, то есть «Уполномоченный по правам человека в Московской области», далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать некоторые данные о себе, а далее программа предлагает свободные даты», — пояснила Фаевская.