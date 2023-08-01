Подмосковный омбудсмен: дистанционные консультации по правам человека будут проводить для граждан в МФЦ
Фото: [Дмитрий Белицкий]
Жители Московской области, которые столкнулись с нарушениями своих прав, могут получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Подмосковье в МФЦ, сообщила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.
«Записаться на консультацию очень просто с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области. Алгоритм очень простой. Необходимо выбрать ведомство, то есть «Уполномоченный по правам человека в Московской области», далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать некоторые данные о себе, а далее программа предлагает свободные даты», — пояснила Фаевская.
В выбранный для консультации день граждане должны прийти в МФЦ, где сотрудник аппарата Уполномоченного проконсультирует их по видеосвязи.
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