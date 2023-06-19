Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла восстановить права бойца спецоперации

Участник спецоперации обратился к Уполномоченному по правам человека в Подмосковье с просьбой помочь восстановить его право на единовременную выплату.

Отмечается, что Алексей получил ранение, за которое установлена выплата в размере трех миллионов рублей. Так, в своем обращении заявитель пояснил, что уже долгое время не может получить данную выплату.

Ирина Фаевская рассказала, что сразу же после получения заявления обратилась в Департамент социальных гарантий Минобороны России с просьбой разобраться в ситуации. В настоящий момент выплата установлена и перечислена мобилизованному в полном объеме на его банковский счет.

Напоминаем, что все необходимые для службы по контракту документы можно оформить в пункте отбора бойцов в Балашихе.