Подмосковный омбудсмен наградила победителей интеллектуальной викторины по праву

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская вручила благодарственные письма школьникам, которые победили в интеллектуальной викторине по праву в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что награждение прошло в рамках мероприятия, посвященного правовому просвещению. В нем приняли участие около 200 ребят, они могли задать интересующие их вопросы омбудсмену.

«Ребята задавали очень интересные вопросы, я рассказала им, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями. Очень радует, что детей интересует эта тема, надеюсь, что они узнали много нового на нашей встрече», — отметила Фаевская.

После встречи победители викторины и подмосковный омбудсмен отправились в Звенигород на экскурсию в Саввино-Сторожевский монастырь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.