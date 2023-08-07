Подмосковный омбудсмен организовала экскурсию в военно-исторический музей для детей из пункта временного размещения

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская организовала экскурсию в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей для детей из пункта временного размещения городского округа Клина. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

«Наша задача не только помогать жителям в восстановлении их прав, но и рассказывать об их правах и обязанностях. Очень важно работать с молодежью в этом направлении, чтобы ребята заинтересовались этой темой и уже самостоятельно искали для себя необходимую им информацию», — отметила Фаевская.

Во время экскурсии детям рассказали о самых главных правах граждан, объяснили, куда обращаться в случае их нарушения, а также провели квест «Военная разведка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.