Подмосковный омбудсмен помогла бойцу СВО восстановить документы

Боец получил ранение на специальной военной операции и для оформления положенных социальных выплат ему необходимы подтверждающие документы из одной из воинских частей Московской области. Он несколько раз приезжал в часть, но положительного результата не добился.

Как отметила Ирина Фаевская, чтобы оперативно помочь бойцу, было сделано обращение к командиру воинского подразделения. В настоящее время все необходимые документы из части отправлены по назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».