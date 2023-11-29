Подмосковный омбудсмен помогла восстановить право на получение социальных услуг жителю Орехово-Зуево

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг жителю Орехово-Зуево Василию. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

В сообщении уточнили, что мужчина является инвалидом-колясочником, однако, он не мог воспользоваться социальными услугами на дому.

«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги. Чтобы оперативно помочь заявителю, мои сотрудники связались с руководством Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский», — отметила Фаевская.

По ее словам, в скором времени мужчине удалось заключить договор с центром. Отметим, что обратиться к омбудсмену можно по телефону +7 (498) 602-32-20, а также через официальный сайт.

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