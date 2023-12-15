Подмосковный омбудсмен помогла жителю Жуковского округа восстановить права на медико-социальную экспертизу

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился местный житель Геннадий, который попросил помочь его знакомому 83-летнему Григорию получить направление на медико-социальную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.

Мужчина уточнил, что в связи с проблемами со здоровьем сейчас Григорий живет в одном из филиалов пансионата «Сердца поколений» в Раменском округе, однако, он прикреплен к поликлинике Жуковском городском округе по месту регистрации. Самостоятельно решить вопрос с направлением на медико-социальную экспертизу ему не удалось.

«Чтобы оперативно помочь Григорию получить направление на медико-социальную экспертизу, я связалась с региональным минздравом. Учитывая все обстоятельства, была достигнута договоренность о проведении необходимых дополнительных обследований и транспортировке заявителя в лечебное учреждение», — отметила Фаевская.

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