Подмосковный омбудсмен поздравила волонтеров с Международным днем добровольца

«В ваш праздник, Международный день добровольца, хочу поздравить вас и пожелать крепкого здоровья, сил и энергии для добрых дел. <…> Радостно видеть, что волонтерское движение увеличивается с каждым годом, все больше людей выбирают для себя путь добровольчества», — сказала она в своем поздравлении.