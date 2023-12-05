Подмосковный омбудсмен поздравила волонтеров с Международным днем добровольца
Фото: [Валентина Половникова]
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская поздравила волонтеров региона с Международным днем добровольца. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
«В ваш праздник, Международный день добровольца, хочу поздравить вас и пожелать крепкого здоровья, сил и энергии для добрых дел. <…> Радостно видеть, что волонтерское движение увеличивается с каждым годом, все больше людей выбирают для себя путь добровольчества», — сказала она в своем поздравлении.
Фаевская также поблагодарила всех добровольцев за их неравнодушие и поступки, которые они совершают. Она отметила, что число людей с активной гражданской позицией в регионе увеличивается.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.