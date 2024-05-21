Подмосковный омбудсмен рассказала о том, какие льготы предусмотрены для многодетных семей
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области]
В соответствии с законодательством Подмосковья многодетным семьям предоставляются комплекс различных мер социальной поддержки. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Наро-Фоминска Ольги.
Так семьям доступна ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, также частичная или полная компенсация стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления;
В регионе также осуществляют выплату на школьную форму в размере 3 тыс. рублей (для семей со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума дополнительно выплачивается 7 тыс. рублей). При этом данная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году, а также много другое.
«Подробную информацию о мерах социальной поддержки и о порядке их оформления можно получить в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг либо в территориальном структурном подразделении Министерства социального развития Московской области по месту жительства», — подчеркнула Ирина Фаевская.