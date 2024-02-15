Подмосковный омбудсмен рассказала об условиях предоставления пособия по уходу за ребенком

Женщины, которые вышли на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет, могут продолжить получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Орехово-Зуевского округа.