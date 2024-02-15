Подмосковный омбудсмен рассказала об условиях предоставления пособия по уходу за ребенком
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Женщины, которые вышли на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет, могут продолжить получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Орехово-Зуевского округа.
«Право на получение указанного пособия также сохраняется, если женщина в период предоставленного ей отпуска по уходу за ребенком будет работать у другого работодателя», — отметила Фаевская.
Она отметила, что до 1 января 2024 года право на сохранение данного пособия имели только женщины, которые выходили на работу на неполный рабочий день или выполняли работу дистанционно.
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