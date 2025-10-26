Подмосковный педагог Анна Деодатова стала одним из победителей юбилейного сезона «ТопБЛОГ»

В центре развития молодежных медиа «ШУМ» состоялась церемония закрытия Медиафорума «ТопБЛОГ», где были объявлены имена 29 победителей пятого, юбилейного сезона Всероссийского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ими стали авторы из 18 регионов страны, прошедшие жесткий отбор среди 24,5 тыс. участников. В числе лучших – педагог из Московской области Анна Деодатова. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила пресс-служба проекта «ТопБЛОГ».

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин поздравил финалистов.

«За пять лет «ТопБЛОГ» вырос в мощное сообщество, где рождаются лидеры мнений и формируется ответственное отношение к каждому слову. В этом году на участие в образовательном треке «Медиакампус» подали заявки более 24 тысяч человек со всей страны, и я рад поздравить тех, кто прошел этот путь до конца. Это авторы, для которых ведение социальных сетей стало возможностью быть полезными, говорить о важном и помогать другим», — отметил он.

Анна Деодатова является создателем блога «Быть классной», посвященного поддержке классных руководителей и педагогов. Ее выпускная работа в «ТопБЛОГЕ», посвященная семейному досугу и укреплению эмоциональных связей в семье, получила высокую оценку экспертов.

«ТопБЛОГ» – это новый виток в развитии моего сообщества. Теперь это не просто блог, а сообщество. Иногда просто стоит с силами собраться, иногда просто стоит путь длинный пройти, сразу цели начнут достигаться и получится блог вашей мечты!» — отмечает победитель.

В качестве приза победители получат сертификаты на программу «Маркетинг в интернете» от Президентской Академии, доступ к курсу «Секреты спикера» от Нины Зверевой и годовую подписку на VK Музыку.

