Подмосковный педагог поучаствовала в образовательной сессии на тему онлайн-образования

В Москве состоялась поисковая образовательная сессия под названием «Знание. Академия: новый взгляд на онлайн-образование». Так, доцент кафедры педагогики Коломенского ГСГУ Мария Кадыкова одна получила возможность принять участие в данной сессии. Об этом рассказали в региональном Минобразования.

Отмечается, что данное мероприятие было организовано с целью ознакомить участников с мировыми трендами и инновациями в сфере образования и просвещения. Сессия также предоставила возможность обмениваться опытом и знаниями с ведущими экспертами и лидерами в области онлайн-образования.

Организацией насыщенной программы для сессии занимался центр знаний «Машук». Этот центр предоставил участникам возможность не только узнать об актуальных тенденциях и подходах к онлайн-образованию, но и разработать собственные образовательные цифровые проекты. Такая практическая работа и обмен идеями помогли участникам усвоить новые знания и навыки.

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