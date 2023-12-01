Подмосковный подростковый слет «РосПодрос» состоялся в Доме Правительства Московской области

Более трехсот подростков со всего Подмосковья приняли участие в первом подростковом слете «РосПодрос», состоявшемся в Доме Правительства региона. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова.

Отмечается, что слет прошел в рамках реализации стратегической программы «Подростки России» и «Страна для детей» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации и по инициативе регионального уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой, а также при поддержке подмосковного отделения «Движения Первых» и Министерства образования региона.

Мишонова рассказала, что в мероприятии приняли участие подростки со всех уголков Московской области, с которыми обсудили тему детской безопасности. Она отметила, что это знаковое событие. Во-первых, потому, что это первый опыт сотрудничества с «Движением Первых», во-вторых, потому, что такой формат — новый виток профилактической работы с подростками региона.

Результаты опроса, проведенного организаторами в начале и конце слета, продемонстрировали, что почти девяносто процентов участников освоили предложенный экспертами материал на хорошо и отлично.

Ксения Мишонова также сообщила, что подобные подростковые слеты планируется проводить в Подмосковье на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» отметил, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.