Подмосковный проект одержал победу во всероссийском отборе практик «Открыто для всех»

Решение Московской области одержало победу в номинации «Корпоративная политика», церемония награждения прошла в Москве. В рамках проекта в регионе сформировали первое в России практическое пособие по трудоустройству людей с аутизмом и созданию инклюзивной команды. Над проектом работают более 20 человек с аутизмом, его уже внедрили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Краснодарском крае. Отметим, что проект «Открыто для всех» запустили по Национальной социальной инициативе (НСИ) в 2022 году. Он направлен на привлечение бизнеса к созданию доступной среды для людей с ОВЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.