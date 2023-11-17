Подмосковный проект признали лучшим в одной из номинаций конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Проект «Габовская народная лыжня» из подмосковного Дмитрова стал победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства благоустройства.

«Мы пятый год в Подмосковье активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. Стараемся, чтобы в каждом нашем муниципалитете появлялись новые общественные пространства, парки, зоны отдыха. Окружающая среда очень влияет и на города, и на людей в них», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что после преображения территории и акцентом на развитие спортивно-туристической инфраструктуры, Дмитров смог значительно повысить инвестиционную привлекательность. Развитие туристической деятельности стало одним из ключевых моментов после запуска Габовской народной лыжни. Оживившаяся трасса привлекает как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха. В результате, количество посетителей лыжни возросло со ста человек в день до впечатляющей цифры в две тысячи человек.

Основной целью создания Габовской народной лыжни было удовлетворение потребностей населения в отдыхе и туризме в зимний и летний периоды. Эта цель успешно достигнута, предоставив жителям города и гостям множество возможностей для активного и комфортного отдыха на природе.

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