Подмосковный профессор стала победителем международного конкурса научных работ

Профессор Коломенского ГСГУ, декан факультета иностранных языков Ирина Саламатина одержала победу в Международном конкурсе «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что наставническая деятельность профессора Саламатиной привела к результатам, включая сплочение команды групп-менеджеров и издание второго выпуска сборника статей научного клуба «Научный потенциал».

Так, за свой вклад в науку и образование профессор была удостоена диплома победителя первой степени от Научно-просветительского центра «Традиция», Вятского государственного агротехнологического университета и Историко-культурного молодежного научного общества «Самобытная Вятка».

В ведомстве также напомнили о прошлогоднем успехе профессора Саламатиной, когда она заняла первое место в международном конкурсе учебно-методических работ за учебно-методическое пособие «Britain and the USA: Country Studies», предназначенное для бакалавров по дисциплине «Страноведение и лингвострановедение».