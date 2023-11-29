Подмосковный производитель обоев запустил сервис примерки с помощью QR-кодов

Производитель виниловых обоев «Палитра» из подмосковной Балашихи запустил новый сервис для дилеров, который позволяет осуществить бесплатную примерку обоев в интерьере с помощью QR-кодов. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что с помощью сервиса можно создать уникальный QR-код для каждого артикула из актуального каталога товаров.

«Это удобно для тех, кто выбирает обои: для продавцов-консультантов обойных магазинов, для покупателей и закупщиков оптовых фирм», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.