Подмосковный рехаб обманывал родителей бизнесменов: дети под принуждением изображали счастливую жизнь

В Подмосковье раскрыта жестокая система насилия в частном реабилитационном центре для подростков. Дети состоятельных родителей, включая швейцарскую фотомодель, годами жили в условиях принудительного труда и психологического давления, а их близкие платили за это огромные деньги. Об этом сообщает REGIONS.

В Истринском районе Подмосковья под видом элитного реабилитационного центра для подростков годами работало заведение, где практиковались методы насилия. Как выяснилось, основными клиентами учреждения в Дедовске были бизнесмены, ежемесячно платившие до $1500 за перевоспитание детей.

Подростков, доставленных из разных городов России, заставляли выполнять тяжелую работу под угрозами и ограничениями. Для родителей они под принуждением снимали постановочные ролики, где изображали счастливую жизнь и успехи в лечении. Эта схема позволяла годами скрывать реальное положение дел.

Среди пострадавших оказалась 16-летняя фотомодель со швейцарским гражданством, чья мать, будучи россиянкой, не подозревала о жестоких условиях содержания дочери. После закрытия центра некоторые родители обратились в полицию, однако не все из них осудили применявшиеся к их детям методы воздействия. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

