Подмосковный ресторан показал гастрономическое представление на ВДНХ

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]

Подмосковный ресторан «Дача № 7», расположенный на территории музея-усадьбы Архангельское, показал гастрономическое представление в Доме российской кухни на ВДНХ. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наш подмосковный ресторан удивил гостей выставки-форума „Россия“ разнообразными блюдами, найденными в мемуарах архива усадьбы. Они необычны по своему вкусу и рецептуре, именно поэтому мы представили их в качестве дегустаций на ВДНХ», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Так, посетители могли попробовать рийет из утки, принять участие в мастер-классах по приготовлению мозговых говяжьих косточек и телячьих щечек. Помимо этого, гостям представили процесс приготовления нескольких блюд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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