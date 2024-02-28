Подмосковный ресторан показал гастрономическое представление на ВДНХ

«Наш подмосковный ресторан удивил гостей выставки-форума „Россия“ разнообразными блюдами, найденными в мемуарах архива усадьбы. Они необычны по своему вкусу и рецептуре, именно поэтому мы представили их в качестве дегустаций на ВДНХ», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.