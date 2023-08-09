Подмосковный росгвардеец предотвратил трагедию на МКАД

Росгвардеец, следуя по трассе в своем авто, заметил, что впереди на проезжей части загорелась машина. Мишунин тут же заблокировал проезд по соседним полосам и помог выбраться из горящей машины водителю. Тот сообщил, что в багажнике имеется газовое оборудование. Росгвардеец позвонил в экстренную службу и совместно с другими очевидцами происшествия сбил пламя с помощью огнетушителей. В результате четких и оперативных действий ситуация еще до приезда экипажей экстренного выезда была взята под контроль.

Ранее сообщалось, что подмосковные велогонщики выиграли награды международных стартов.