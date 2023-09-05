Подмосковный Росреестр провел около двухсот консультаций для жителей региона за месяц

Специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Подмосковью провели 196 консультаций для жителей региона по вопросам, связанным с государственным земельным надзором, в августе. Об этом сообщили в областном Минимуществе.

В сообщении ведомства уточнили, что 56 консультаций провели в рамках выездных профилактических визитов на земельных участках в Ленинском, Орехово-Зуевском, Шаховском округах, Мытищах, Ногинске, Солнечногорске, Клину и Чехове. В конце августа в ходе «всероссийской телефонной линии» специалистами отдела Управления приняли более 20 телефонных звонков от граждан региона.

«Профилактика нарушений земельного законодательства является ключевым приоритетом в работе Управления. Задача государственного инспектора Московской области по использованию и охране земель в данном случае — проинформировать землевладельца о существующих требованиях земельного законодательства и тем самым предупредить возможные нарушения в будущем», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.