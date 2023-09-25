Подмосковный Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали городами-побратимами

Сергиев Посад и город Вэйхай китайской провинции Шаньдун стали городами-побратимами, установив дружественные связи. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что в новом статусе населенные пункты планируют развивать сотрудничество в области культуры, туризма, образования, промышленности и других сферах.

«Церемония подписания соглашения об установлении побратимских отношений прошла 25 сентября в городе Цзинань в рамках Всемирного форума городов-побратимов в Китае», — говорится в сообщении.

Делегация подмосковного города также получила приглашение посетить Вэйхай, чтобы получше ознакомиться с его жизнью, культурой, промышленностью и деловой средой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.