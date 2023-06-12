Подмосковный Сергиев Посад украсили в честь Дня России, передает РИАМО . Так, проспект Красной Армии был украшен российским триколором. На здании администрации были размещены тематические фотографии.

В округе в рамках празднования проходят концерты и лекции, тематические мастер-классы и игры. Кроме того, организована работа ярмарок.

Жителей поздравил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. Он отметил, что Россия – уникальная страна, а ее сила складывается из вклада каждого региона.

«Будущее России зависит от нас, от твердой гражданской позиции, от нашего умения и желания работать на благо страный», - подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев, поздравляя жителей с праздником, отметил важность единства граждан.