Подмосковный Сергиев Посад украсили в честь Дня России
Фото: [©РИА Новости]
Подмосковный Сергиев Посад украсили в честь Дня России, передает РИАМО. Так, проспект Красной Армии был украшен российским триколором. На здании администрации были размещены тематические фотографии.
В округе в рамках празднования проходят концерты и лекции, тематические мастер-классы и игры. Кроме того, организована работа ярмарок.
Жителей поздравил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. Он отметил, что Россия – уникальная страна, а ее сила складывается из вклада каждого региона.
«Будущее России зависит от нас, от твердой гражданской позиции, от нашего умения и желания работать на благо страный», - подчеркнул он.
Ранее губернатор Андрей Воробьев, поздравляя жителей с праздником, отметил важность единства граждан.