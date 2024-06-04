Подмосковный школьник стал призером Всероссийского героико-патриотического фестиваля

Михаил Пустовалов из подмосковного Ступино стал серебряным призером Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в номинации «Музыкальное творчество». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Отмечается, что заслуженную награду Михаил получил в рамках заключительного гала-концерта XV Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2024». Всего в фестивале приняли участие более 20 тысяч детей возрасте от 7 до 18 лет со всех регионов Российской Федерации, включая детей из новых регионов, которые в этом году впервые приняли участие в мероприятии.

Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, популяризацию профессий МЧС России, а также на формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде. Успехов на всероссийском уровне добились подмосковные школьники, участвовавшие в олимпиаде по ОБЖ. Команда Московской области отмечена «серебряными наградами».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.