Подмосковный спасатель приютил котенка, дважды забиравшегося под капот автомобиля в Клину

Работник ГКУ МО «Мособлпожспас» из Клина Михаил Цыганов приютил котенка, который два раза застревал под капотом автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщили, что спасли котенка, забравшегося под капот машины жительницы Клина. Тогда спасателям пришлось снять колесо, чтобы освободить пушистого. После этого малыша забрала мама-кошка. Однако, через день котенок снова залез под капот, и на место опять вызвали спасателей.

«Он уже особо и не мяукал, поэтому нашел его на ощупь руками под капотом. Достал, осмотрели, это оказалась кошечка, совсем маленькая — только глаза открыла! У нее было обожженное ухо, стало жалко, решил оставить котенка у себя!» - рассказал Цыганов.

Котенку всего две недели, его назвали Пчелкой. Она стала уже седьмой питомицей в доме спасателя — у Михаила уже живут три кошки и три кота. Сейчас спасатель выхаживает Пчелку, выкармливает ее и лечит обожженное ухо.