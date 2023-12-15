Подмосковный студент стал победителем проекта «Твой Ход»

Студент Матвей Махов из Подмосковья стал победителем проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», он выиграл 1 миллион рублей в рамках конкурсного трека «Делаю».

Он одержал победу в третьем сезоне с проектом «В КУРСЕ», финал проходил на ВДНХ в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход».

«Я очень рад за победителей, потому что каждый их проект действительно заслуживает внимания. Ребята, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте менять мир к лучшему! Все в ваших руках!» — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В общей сложности победителями стали 200 проектов, их лидеры получили премию в размере 1 миллион рублей. Руководитель проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Шенк также пожелала студентам, которые создают свои проекты, «нескончаемой энергии и терпения».

Отметим, что победителям также вручили призы от ОАО «РЖД» и ПАО «ГМК «Норникель». Госкорпорация «Росатом» отправит 20 одержавших победу студентов в путешествие по атомной промышленности. Кроме того, им подарят VK Капсулы и сертификаты на онлайн-обучение от компании VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.