Подмосковный участок земли, на котором расположено здание налоговой службы, передали в собственность России
Фото: [Пресс-служба администрации Богородского округа]
Земельный участок, на котором расположено здание налоговой службы, передали из собственности Богородского округа в собственность России. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В ведомстве уточнили, что площадь участка составляет 543 квадратных метра, он расположен на улице Рогожская, д. 104 в Ногинске.
«На указанном участке расположено здание федеральной налоговой службы. Коллеги обратились с просьбой передать участок в федеральную собственность именно для дальнейшего содержания и обслуживания офисного здания», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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